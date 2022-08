In arrivo il nuovo Bonus Mamme 2022 che prevede un aumento degli importi mensili: chi può averlo? Tutto quello che c’è da sapere per richiederlo ed averlo, eccoti i dettagli. In arrivo il nuovo Bonus Mamme 2022, di cosa si tratta? Confermato anche quest’anno, questo però prevede delle novità, come ad esempio l’aumento degli importi mensili. Ci sono però alcuni dettagli da conoscere per sapere se e come è possibile richiederlo.

Abbiamo sentito parlare negli ultimi tempi di diversi bonus messi a disposizione delle famiglie con figli. Si è parlato del bonus asili nido, del bonus cicogna o ancora il bonus per genitori separati. Si sa, al fine di provvedere alla crescita del proprio figlio, in un Paese dove i guadagni sono minimi ed i rincari sono parecchi, si fa di tutto per fare meglio. Non sempre però, il lavoro ed i propri guadagni riescono a far fronte a quelle che sono le necessità che derivano dal mantenimento di un figlio. Servirsi quindi di qualche Bonus erogato dallo Stato, può rappresentare un valido aiuto. Questa volta parliamo del Bonus Mamme 2022. Ecco cosa c’è da sapere!

Bonus Mamme 2022, le novità e come richiederlo

Anche per il 2022, anno in corso, si è pensato al Bonus Mamme ed anche quest’anno è stato pertanto approvato. L’iniziativa nasce con l’intento di sostenere economicamente le mamme disoccupate o che percepiscono un salario minimo e che non riescono a provvedere al sostentamento del proprio figlio.

Le donne in maternità, che dopo il parto, o dopo l’adozione non hanno lavoro oppure lavorano ma percepiscono un guadagno minimo tale da non determinare un aumento in termini di reddito e che pertanto hanno un ISEE pari o inferiore a 17.747,58 euro, potranno fare domanda per richiedere li bonus presso il proprio comune di appartenenza.

Durante la richiesta, bisognerà allegare come documento l’attestazione ISEE che dichiarerà a quanto ammonta effettivamente il reddito familiare. Nota bene: non è possibile richiedere il Bonus se si percepisce già la Naspi. Una volta fatta richiesta tramite il comune di residenza, sarà l’INPS a provvedere all’erogazione del bonus, sottoforma di denaro.

Ci sono alcuni requisiti da possedere al fine di richiedere ed ottenere il bonus:

Innanzitutto è necessario non superare la fascia reddituale pari a 17.747,58 euro;

Non si può richiedere il bonus se si percepisce la Naspi;

Possono richiedere il bonus le mamme di bambini nati o adottati tra il 1 Gennaio 2022 ed il 31 Dicembre 2022;

Bisogna avere cittadinanza italiana;

Una volta richiesto il bonus, questo sarà erogato mensilmente. Ed a proposito di importi, è qui che sta la novità assoluta perché è previsto un aumento. Infatti, per un totale di 5 mesi (tempo massimo durante il quale è possibile percepire il sostegno economico), l’entrata sarà pari a 354,73 euro rispetto ai 348,12 del 2021.

