Pubblicato il bando per il Bonus Cicogna 2022, 500 euro riconosciuti in favore dei figli o orfani, nati o adottati nell’anno solare 2021, dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S. p. A. e dei dipendenti iscritti alla gestione Postelegrafonici. Vediamo in che cosa consiste, chi può fare domanda e come fare la richiesta.