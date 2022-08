Il bonus energia rinnovabile 2022 è un’agevolazione che permette di accedere a un credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati a impianti di produzione elettrica che si alimentino utilizzando solo fonti “green”. Per poter richiedere il bonus è necessario che gli impianti di produzione siano alimentati solo ed esclusivamente da fonti di energia rinnovabili e che le spese avvengano tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Il bonus è finanziato con una dotazione finanziaria per il 2022 pari a 3 milioni di euro ed è diretto solo alle persone fisiche.

Per richiedere l’agevolazione bisogna inoltrare la domanda telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nell’istanza bisognerà riportare le informazioni riguardanti le spese sostenute e la documentazione necessaria che comprovi l’acquisto. Per conoscere l’ammontare del contributo, bisogna però attendere che sia chiusa la finestra temporale durante la quale è possibile inviare le domande. Le risorse disponibili saranno infatti suddivise tra le varie istanze che sono inviate e approvate. Il bonus spetta anche se l’impianto di produzione, al quale il sistema di accumulo deve essere integrato, è già esistente e beneficia degli incentivi per lo scambio sul posto.