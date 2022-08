Diventa davvero grave la situazione delle famiglie italiane perché in Italia gli stipendi sono sempre più bassi e precari mentre il costo della vita aumenta sempre. Gli italiani ormai stanno chiedendo con forte determinazione misure forti come il reddito di base universale. Tuttavia mentre cresce l’attesa per la grande rivoluzione del reddito di base universale arriva un bonus molto utile per le donne da €400.

Un bonus utile per le donne da chiedere subito

Come sappiamo le famiglie italiane sono in difficoltà forti e così proprio per le famiglie con figli c’è la necessità di bonus e d’aiuti.

Questo bonus di €400 è focalizzato proprio per le mamme e quindi può essere un aiuto concreto proprio per quelle famiglie che abbiano dei figli a carico. Le famiglie che hanno i figli a carico attualmente possono contare soltanto sull’assegno unico universale. E’ stato proprio in questo 2022 che l’assegno unico universale ha debuttato. L’assegno unico universale mette nelle tasche delle famiglie una cifra proporzionale al numero dei figli ma anche all’ISEE. Sicuramente l’assegno unico universale è un aiuto ma purtroppo le cifre sono veramente troppo basse.

Cumulabile con l’assegno unico universale

Quindi è normale che le famiglie cerchino nuovi bonus come questo da 400 euro. Sicuramente questo bonus da €400€ è un bonus decisamente atipico. Infatti è erogato dall’asl. Questo bonus va ad aiutare proprio le donne in un momento particolarmente delicato della propria vita. Infatti questo bonus può aiutare proprio le donne che stanno diventando mamme.

Si può chiedere anche solo per i mesi necessari

Subito dopo essere diventata mamma una donna deve allattare al seno. Infatti l’allattamento al seno è veramente importante per lo sviluppo del bambino. Quindi da 0 a 6 mesi di vita del bambino l’ASL eroga €70 ogni mese proprio per consentire alla mamma che non riesca ad allattare al seno di acquistare il latte artificiale. Ma alle volte può capitare che in alcuni mesi l’allattamento riesca mentre in altri no. In questo caso l’ASL rivaluta la mamma mese per mese ed eroga i €70 soltanto in quei mesi nei quali il latte sia effettivamente assente oppure insufficiente. Infatti il bonus latte spetta anche solo se il latte è troppo poco.

fonte investiresulweb.it