Bonus disabili: c’è la domanda per ottenere 2000 euro

C’è un nuovo bonus da €2000 che va proprio ad aiutare quelle dedicate famiglie che hanno i figli disabili. Nella dura situazione economica nella quale ci troviamo un aiuto per le famiglie è sicuramente doveroso ed indispensabile. Ma quando nelle famiglie ci sono i figli disabili tutto diventa più delicato e così questo nuovo bonus da €2.000 può essere veramente quell’aiuto determinante che cambia le cose.

Bonus preziosi per le famiglie

In Italia un italiano su 4 guadagna meno del reddito di cittadinanza mentre il costo della vita aumenta sempre di più.

Proprio per questo gli aiuti alle famiglie sono veramente fondamentali e tante famiglie italiane stanno addirittura chiedendo a gran voce dei forti aiuti sociali. Ma sono proprio le famiglie con i figli disabili ad avere bisogno di un aiuto in più e quindi questo bonus da 2000€ è veramente un’ottima notizia. A poter avere questo bonus del 2000 euro sono proprio quei nuclei familiari che hanno i figli disabili che già beneficiano della legge 104.

Come richiederlo

Dunque chi ha dei figli che sono già sotto tutela della famosa legge 104 deve presentare domanda entro il 30 settembre 2022 per avere questo ricco bonus. La legge 104 eroga già degli aiuti preziosi ma quando si parla di disabili i soldi non bastano mai. Infatti i sostegni in caso di disabilità sono veramente tanti e quindi c’è bisogno sempre di soldi anche e soprattutto per l’assistenza domiciliare. Questo bonus da ben 2.000 euro è stato messo in campo dalla regione Valle d’Aosta. Quindi sarà proprio questa regione ad erogare i duemila euro per i nuclei familiari con i figli disabili.

Aiuti variegati

Ma attenzione perché tante regioni italiane stanno mettendo in campo dei bonus per i disabili che sono assolutamente cumulabili con quelli dello Stato. Lo Stato Sociale Italiano spesso è piuttosto avaro di aiuti quando si tratta di famiglie con figli e specialmente di famiglie con figli disabili. Tuttavia sono proprio le regioni spesso a dare quell’aiuto in più che cambia le cose. Dunque se è vero che la regione Valle d’Aosta eroga questo ricco bonus di €2000 è vero anche che altre regioni stanno mettendo in campo aiuti importanti e quindi è sempre il caso di controllare sui siti relativi. Solo facendo così si eviterà di perdere degli aiuti importanti.

fonte ilovetrading.it