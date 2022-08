Bonus di 60 euro entro il 31 dicembre, arrivano altri soldi

Entro il 31 dicembre, arriverà un nuovo bonus di 60 euro introdotto dal Governo per sostenere le famiglie con altri soldi. Il Governo Draghi ha deciso di introdurre un nuovo bonus di 60 euro che si inserisce nel quadro di una politica sociale piuttosto imponente con l’obiettivo di sostenere le famiglie italiane che si trovano in seria difficoltà.Quello in esame è il bonus trasporti che può essere richiesto entro il 31 dicembre di quest’anno.

L’accesso al bonus sarà stabilito in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande, ovviamente, qualora si fosse in possesso dei requisiti richiesti. A tal proposito, il contributo in esame è rivolto solo ai lavoratori, agli studenti e ai pensionati che sono titolari di un reddito non superiore ai 35 mila euro durante il 2021. Si tratta inoltre di un buono dal carattere personale e che dunque non può essere ceduto. Per quanto concerne le modalità di presentazione della richiesta, questa può avvenire molto semplicemente accedendo alla piattaforma www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. Nello specifico, si dovrà procedere con l’inserire le credenziali Spid o in alternativa la Carta di identità elettronica. Fatto ciò, non dovrete fare altro che inserire tutte le informazioni richieste. Al beneficiario della misura sarà rilasciato un voucher che potrà essere utilizzato entro la fine del mese in cui è stata presentata la domanda presentandolo al gestore degli abbonamenti. Quest’ultimo sarà tenuto ad accettare il voucher come strumento di pagamento.

