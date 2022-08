Bonus da 747 euro alle famiglie: a chi spetta e come va richiesto

Un ottimo bonus da 747 è ancora richiedibile con la domanda presso il comune. Vediamo come fare richiesta di questo bonus così importante. Innanzitutto è importante la scadenza perché questo bonus si può richiedere fino al 31 agosto 2022. Quindi le famiglie che dovranno fare richiesta di questo ricco bonus dovranno sbrigarsi perché è soltanto fino a fine mese che si può ottenere. Questo bonus nasce proprio dalla constatazione che le famiglie italiane non ce la fanno più ad andare avanti a causa dell’aumento delle bollette.

Un aiuto forte contro il carovita

Le bollette di luce e gas sono sempre più care e nonostante i prezzi siano già altissimi proprio in autunno è previsto un ulteriore rincaro.

Le associazioni a tutela dei consumatori stanno sottolineando come ulteriori rincari sulle bollette di luce e gas siano veramente insostenibili per le famiglie e proprio per questo lo Stato viene in soccorso con bonus che possano concretamente sostenere i nuclei familiari. Questo bonus da 747€ è uno di quei bonus che si possono richiedere al Comune. Quindi si tratta di quei bonus messi in campo proprio dai comuni per aiutare i propri cittadini. Questo non deve stupire perché oggi alcuni dei bonus più importanti delle famiglie sono messi in campo proprio dai comuni. Per fare un esempio i buoni spesa oppure le borse di studio per le scuole sono erogati proprio dagli enti locali e anche questo bonus da 747 euro viene erogato dai comuni.

Come chiedere questo bonus

Questo aiuto di 747 euro è particolarmente prezioso perché aiuta proprio sulle terribili bollette e va a calmierare gli aumenti su luce e gas. Per poter avere questo sconto c’è bisogno di rientrare in tre specifici requisiti. Innanzitutto bisogna avere figli a carico entro i 3 anni. In secondo luogo bisogna avere un ISEE entro i 12.000€ e poi bisogna avere un utenza Iren di teleriscaldamento. Tuttavia possono beneficiare di questo particolarissimo bonus anche le famiglie con più di un figlio minorenne a carico e un ISEE di 20.000€.

Come fare la domanda al Comune

Questo bonus lo possono chiedere soltanto i cittadini che hanno sottoscritto un contratto Iren per il teleriscaldamento e si può chiedere soltanto in quei comuni che abbiano fatto un accordo proprio con Iren, società leader per quello che riguarda i servizi del teleriscaldamento. La domanda per chiedere questo bonus scade proprio il 31 agosto 2022. Infatti il teleriscaldamento è sicuramente un’alternativa molto ecologica al riscaldamento tradizionale e adesso con questo bonus i comuni vogliono sicuramente incentivare i cittadini a passare a questa forma di riscaldamento ecologico e rispettoso dell’ambiente.

fonte ilovetrading.it