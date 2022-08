Bonus da 600 euro per le bollette: ecco a chi arriveranno

Con il decreto aiuti bis il Governo ha concesso tanti aiuti per le famiglie italiane. Ma uno di quelli sicuramente più interessanti è il grosso bonus da €600 proprio per la luce e per il gas. La cosa più bella di questo bonus è che è cumulabile con il bonus bollente, quindi il bonus di €600 si potrà tranquillamente anche aggiungere al bonus bollette su luce e gas. Vediamo come funziona.

Come avere il nuovo bonus

Nel decreto di aiuti bis hanno trovato posto gli aumenti in busta paga e anche gli aumenti sulle pensioni.

Si tratta di aumenti sicuramente forti e importanti che fanno la felicità dei dipendenti ma anche dei pensionati. Ma oltre a questi aiuti c’è stato anche il posto per la conferma dei bonus bollette su luce e gas. Questi bonus bollette sono veramente preziosi ma adesso si aggiunge anche quello extra da 600€. Per le bollette di luce e gas sono sempre attivi i bonus che possono essere chiesti dalle famiglie che abbiano un ISEE entro i 12.000€. Non bisogna dimenticare che anche le famiglie con un ISEE entro i 20.000€ possono richiederli ma soltanto se abbiano quattro figli a carico.

Ben 600 euro cumulabili

Ma ora arriva anche il bonus di €600 che perfettamente cumulabile con il bonus bollette. Vediamo chi potrà ottenerlo. Il governo Draghi col decreto aiuti bis di agosto ha stabilito che tutti i datori di lavoro possono liberamente erogare un bonus bolletta entro i 600€. Ma la cosa più bella è che questo bonus bolletta sarà completamente esentasse. Quindi il datore di lavoro metterà in campo l’aiuto per le bollette fino a 600 euro, ma questo bonus erogato dal datore di lavoro non sarà considerato come reddito e quindi di conseguenza non ci si dovranno pagare le tasse. Questo aiuto potrà arrivare direttamente in busta paga perché il datore di lavoro potrà direttamente erogarlo al dipendente proprio tramite la normalissima busta paga.

In busta paga

Questo bonus messo in campo dal datore di lavoro non è da confondere con il bonus bollette del governo. Infatti come abbiamo detto si tratta di due misure completamente diverse e proprio per questo sono anche perfettamente cumulabili senza alcuna particolare limitazione. Ovviamente il limite di questa misura è che la decisione sull’erogare o no il bonus bolletta spetta al datore di lavoro. Quindi sarà il datore di lavoro e decidere liberamente a quali dipendenti erogare il bonus e a quali no. Tuttavia se si vorrà premiare un dipendente magari per la sua produttività, sicuramente il bonus bolletta è un modo per dargli un aiuto più ricco perché questo premio poi non dovrà essere tassato.

fonte ilovetrading.it