Un bonus introdotto dal Governo, da 480 euro e possibile da ottenere senza ISEE: ecco di cosa si tratta e chi può richiederlo. Sono davvero tanti gli incentivi che il Governo sta mettendo in campo per contrastare il carovita e i prezzi che tendono sempre più a lievitare. Un nuovo bonus introdotto ha però uno scopo molteplice ed è possibile ottenerlo senza ISEE. Ma a chi spetta e come è possibile richiederlo? Il tutto è davvero molto facile, ed alla portata di tutti. Ecco come è fare per ottenerlo e chi può beneficiarne.

Bonus da 480 euro: di cosa si tratta

Gli interventi, gli incentivi, introdotti dal Governo per contrastare il carovita sono davvero tanti. Sia per contrastare il caro benzina, per chi ha figli disabili, bonus per la casa, per le utenze e quant’altro. Ora è stato introdotto anche un bonus che mira a contrastare innanzitutto l’evasione fiscale, una delle vere piaghe economiche del paese, e ridurre la circolazione di denaro, oltre che favorire la digitalizzazione dei pagamenti.

Oltre anche a tenere tracciati i movimenti dei consumatori e di chi vende. È il Bonus Pos 2022, fino ad un limite di 480 euro. Ma a chi spetta? Innanzitutto è possibile ottenerlo senza ISEE e possono richiedere tutti i commercianti, professionisti, artigiani o chiunque emetta una prestazione con un corrispettivo, di un bene o servizio. Si può ottenere tramite la dichiarazione dei redditi oppure affidandosi a un caf/patronato.

Cosa comprende

Il bonus riguarda l’acquisto o un noleggio di un POS per permettere le transazioni economiche. È distribuito in 160 euro per il noleggio dell’apparecchiatura o il suo acquisto, e di 320 euro come credito di imposta per il rimborso al 100% delle spese dei dispositivi. Un incentivo che permette ai commercianti di mettersi in regola con l’obbligo di legge che prevede il POS obbligatorio.

Per favorire i pagamenti digitali e contrastare l’evasione fiscale, infatti lo stato ha anche introdotto la Lotteria degli Scontrini, che prevede forti premi a chi decide di aderire. Spetta a tutti coloro, tutti gli esercenti e commercianti, che nel periodo di imposta precedente non abbiano realizzato ricavi e compensi che superino i 200.000 euro. In questo caso il rimborso sarà del 100 % pari, appunto, ai 320 euro. Maggiori informazioni possono essere facilmente reperite sul sito ufficiale delle Agenzie delle Entrate.

