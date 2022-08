Bonus da 272 al mese per 11 mesi: partite le domande

Previsto un bonus da 272 euro al mese per 11 mesi: già sono state inviate le prime domande all’INPS. Ecco tutto quello che devi sapere in merito a questa nuova misura. Il Governo ha deciso di mettere a disposizione un bonus da 272 euro al mese per 11 mesi. Si tratta di una misura che non bisogna lasciarsi sfuggire non a caso all’INPS sono già arrivate le prime domande.

Bonus da 272 al mese per 11 mesi

Quello in esame è il bonus asilo nido che prevede determinati requisiti e modalità di presentazione della domanda. Il bonus si rivolge a tutti coloro che sostengono le spese per il pagamento della retta dell’asilo nido del proprio bambino. Non sono previsti, dunque, limiti di Isee anche se quest’ultimo concorre a determinare l’importo del bonus. Nel caso di reddito inferiore ai 25mila euro, difatti, si ha diritto fino a 3 mila euro di bonus e dunque a 272 euro al mese per 11 mesi. Mentre nel caso di redditi inferiore a 40mila euro, il bonus scende a 2mila e 500 euro. Con un Isee superiore ai 40 mila, infine, l’importo scende a 1500 euro.

Per quanto concerne invece le modalità di presentazione della domanda, si può procedere in tal senso già dal 1 agosto 2022 fino al 31 dicembre dello stesso anno. Per fare ciò, non bisogna fare altro che accedere al sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornendo le proprie credenziali Spid o in alternativa la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi.

Il contributo

Ciò detto, ancora una volta, è da ricordare che quello in esame non è altro che un contributo volto a sostenere le famiglie che si trovano a pagare la retta dell’asilo nido che talvolta possono essere anche molto elevate. Ovviamente, per riuscire ad aggiudicarsi il bonus è chiaro che bisogna fornire le prove relative al pagamento avvenuto presso qualsiasi struttura certificata, adibita ad asilo nido. Ad ogni modo, si tratta di una misura molto importante che mai come in questo periodo ha il pregio di contribuire al sostegno delle famiglie italiane che oltre agli adempimenti di bollette e utenze varie devono anche sobbarcarsi l’onere di pagare rette per l’asilo nido, in molti casi, estremamente elevate.

fonte missionerisparmio.it