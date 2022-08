Bonus da 120 euro al mese per famiglie con bambini ed anziani: c’è la domanda

I bonus per le famiglie sono veramente preziosissimi ma quelli per le famiglie con i figli a carico lo sono ancora di più. Infatti con le bollette previste ancora in aumento e con il costo della vita che cresce sempre, sono proprio le famiglie con i figli a carico ad avere grandissime difficoltà ad andare avanti. Dunque per le famiglie con i figli a carico ogni bonus e ogni aiuto dello Stato risultano assolutamente preziosi.

Il Bonus da 120 euro

Quindi questo nuovissimo bonus da €120 sicuramente è qualcosa da non perdere.

Purtroppo l’Italia non è uno di quegli stati progrediti socialmente nei quali la famiglia viene sempre aiutata e nei quali sostanzialmente la povertà non esiste perché gli aiuti sono sempre proporzionali al grado di difficoltà dei nuclei familiari. Proprio per questo le famiglie italiane con i figli a carico sono in ansia e sono sempre alla ricerca di nuovi bonus. Questo nuovo bonus da 120 euro è uno di quei bonus erogati dal governoma che poi vengono concretamente gestiti dagli enti locali. Questa è una tendenza che si va decisamente affermando. Infatti ormai molti bonus hanno delle cifre che vengono messe a disposizione dal governo centrale ma poi vengono inviate agli enti locali.

Erogato dagli enti locali

Saranno proprio gli enti locali a scegliere le modalità per fare arrivare i soldi alle famiglie. Questo bonus da €120 può essere richiesto non soltanto da tutte le famiglie che abbiano i figli entro i 5 anni di età ma anche da tutte quelle che abbiano una persona sopra i 65 anni di età. La richiesta però deve essere fatta entro il 30 settembre. Questo è uno di quei nuovi bonus per la mobilità. Infatti 120 euro saranno messi a disposizione proprio per pagare i taxi o il noleggio delle auto con conducente.

Come chiederli

Questi buoni sono chiamati anche buoni viaggio e sono partiti in vari comuni. Il Comune di Napoli ha già messo in campo questi buoni viaggio per tutti coloro i quali abbiano compiuto i 65 anni di età oppure per le donne in gravidanza oppure ancora per i nuclei familiari con un minore a carico al di sotto dei 5 anni. Ma anche chi sia coperto dalla legge 104 può chiedere i buoni viaggi viaggio, ma ci sono anche altre categorie protette che possono richiedere questi buoni viaggi. I buoni viaggio del Comune di Napoli valgono €80 oppure 120 euro e non sono comunque cedibili. Per richiedere i buoni di viaggio bisogna autenticarsi con Spid. Ma anche per esempio a Torino sono partiti bonus taxi e in questo caso il bonus si potrà richiedere entro il 31 dicembre.

fonte ilovetrading.it