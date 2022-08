Bonus da 1000 euro per ogni figlio – a cosa serve e come ottenerlo

Le famiglie italiane hanno bisogno di bonus ed aiuti per andare avanti. Infatti sempre più famiglie sono in condizioni di difficoltà economica e quindi i bonus ed i sostegni non bastano mai. Per le famiglie con i figli a carico arriva un bonus da ben 1000 euro per ogni figlio che può andare davvero a fare la differenza.

Il bonus da 1000 euro per goni singolo figlio

Da quest’anno l’impalcatura degli aiuti alle famiglie con i figli a carico è diventato l’assegno unico.

Infatti l’assegno unico universale è l’aiuto fondamentale dello stato ai nuclei familiari che abbiano figli a carico. Ma se è vero che l’assegno unico è l’aiuto minimo universale e necessario, a questo aiuto si possono aggiungere altri bonus davvero importanti. Ed uno di quelli più interessanti è proprio quello che eroga i 1000 euro per ogni figlio. Vediamo come funziona il meccanismo del cumulo dei bonus. L’assegno unico universale arriva necessariamente ad ogni famiglia con figli. Anzi dall’anno prossimo se l’INPS conosce già la situazione economica arriverà automaticamente senza richiesta.

Come cumulare i bonus

Ma per i figli a carico ci sono vari bonus e sono tutti cumulabili. Per esempio è ancora attivo il bonus nido. Il bonus nido è interessante perchè può arrivare ad erogare ben 445 euro al mese (se cumulato all’assegno unico) alle famiglie con ISEE basso. Ma il bonus nido non è il solo. Infatti c’è un bonus da ben 1000 euro per ogni figlio che è a disposizione delle famiglie italiane. Questo bonus è il bonus musica. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i 1000 euro del bonus musica sono da considerare come limite per ogni singolo figlio. Questo significa che si tratta di un bonus che eroga una cifra proporzionale al numero dei figli.

Come chiederlo

Il bonus musica è una detrazione irpef al 19% che agevola tutte le spese per l’educazione musicale del ragazzo. Si può chiedere dai 5 ai 18 anni e può essere richiesta indipendentemente da mamma o papà. I genitori lo possono richiedere anche insieme ma il limite rimane di 1000 euro per ogni figlio. Il bonus agevola ogni tipo di spesa per l’educazione musicale e non solo il conservatorio.

fonte ilovetrading.it