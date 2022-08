Al via le domande per la richiesta del bonus asili nido. Infatti si avrà tempo fino al 31 dicembre per poterlo richiedere. Il bonus asilo nido spetta anche a coloro che hanno un ISEE elevato, per ogni figlio con un’età fino a 3 anni.

Diverse sono le finalità dell’agevolazione che viene disposta, infatti soprattutto il bonus può essere utilizzato per pagare la retta presso asili nido anche privati autorizzati. Anche chi ha un ISEE piuttosto elevato potrà ricevere l’agevolazione, in questo caso avrà una somma minima.

A quanto ammonta l’importo del bonus asilo nido

Per capire a quanto ammonta l’importo del bonus asilo nido, bisogna considerare diversi scaglioni in base all’importo dell’ISEE. Infatti chi ha un ISEE fino a 25.000 euro può accedere ad un bonus massimo fino a 3.000 euro che viene erogato in 11 rate al massimo di 270 euro.

Chi ha dichiarato un reddito fino a 4.000 euro può ricevere un bonus di 2.500 euro con rate di 227 euro circa. Chi ha un reddito superiore ai 40.000 euro riceverà un aiuto di 1.500 euro erogato in 11 rate di circa 136 euro.

Quali sono i requisiti per richiedere il bonus

Per richiedere il bonus asili nido è fondamentale avere la residenza in Italia ed essere cittadini italiani o dell’Unione Europea oppure di uno Stato extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Ovviamente per richiedere l’agevolazione bisogna essere il genitore che paga la retta dell’asilo nido. Per richiedere il bonus bisogna presentare una domanda telematicamente al portale web dell’INPS.

Sul sito è presente anche la domanda precompilata per poter facilitare la richiesta dell’agevolazione economica.

fonte ijobs.it