Arrivano gli aiuti del Governo per quello che riguarda la bolletta dell’acqua e in generale i consumi idrici. Gli italiani attualmente sono in forte difficoltà perché i costi della vita sono continuamente in aumento. Le famiglie hanno introiti sempre più bassi e precari ma nel frattempo tutto aumenta di prezzo.

Tanti aiuti sulla bolletta dell’acqua

Come sappiamo il Governo è intervenuto con i bonus sulle bollette dell’energia e del gas ma adesso arrivano anche preziosi aiuti sul fronte dell’acqua che potranno far risparmiare tanti soldi alle famiglie italiane.

Prima di vedere il bonus acqua è però importante ricordare che comunque sia è attivo un altro bonus che può consentire un risparmio del 20% sulla bolletta. Si tratta del cosiddetto bonus rubinetti. Dunque prima di vedere il bonus da 50% di sconto vediamo come il bonus rubinetti può far concretamente risparmiare. Il bonus rubinetti va ad aiutare le famiglie a sostituire i rubinetti di casa e in generale la componentistica del bagno e della cucina con una più moderna in grado di far consumare meno acqua. Quindi grazie al bonus rubinetti sia i soffioni della doccia che i rubinetti che altre componenti del bagno e della cucina possono essere sostituite con quelle nuove che consumano meno acqua.

Grandi opportunità di risparmio col bonus

Ma c’è un altro bonus forse ancora più prezioso che permette di avere un forte risparmio per quello che riguarda l’acqua. Come sappiamo l’acqua che esce dagli acquedotti italiani e normalmente di elevata qualità. Tuttavia le famiglie italiane comprano l’acqua minerale e questa è veramente una stangata. Le bottiglie di acqua minerale sono costose e sono anche faticose da trasportare fino a casa. Proprio per questo arriva un bonus che consente di avere ben €1000 per installare un impianto di depurazione in casa. Con questi €1000 si potrà installare un depuratore che permetterà all’acqua del rubinetto di essere particolarmente gradevole e ricca di sali minerali.

Ecco il bonus più utile

Questo bonus consente di avere il 50% di sconto sul depuratore domestico ed è quindi sicuramente un aiuto fortissimo per dotarsi di questi impianti. Il bonus eroga fino a €1000 alle famiglie e fino a 5.000 euro alle imprese. Ma in un caso e nell’altro il risparmio sarà sempre comunque del 50%. Lo scopo di questo bonus è quello di evitare la costosa acqua minerale e permettere agli italiani di bere l’acqua del rubinetto. Inoltre questo bonus è anche molto ecologico perché le tante bottiglie d’acqua minerale che si immettono nell’ambiente costituiscono una fortissima forma di inquinamento ambientale.

fonte ilovetrading.it