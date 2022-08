Bonus Acqua, come richiederlo per risparmiare sulla bolletta

Tutti i cittadini possono fare richiesta per il bonus acqua ma bisogna presentare alcuni documenti nello specifico per poterlo richiedere.

Bonus acqua: cosa prevede?

Sono state introdotte delle agevolazioni che riguardano il settore idrico. Tutti i cittadini possono accedere ai bonus acqua per il disagio economico e bonus rubinetti per interventi idraulici. Non è richiesto alcun requisito sul reddito. Lo scopo è quello di ridurre la spesa per il servizio acquedotto per le famiglie in disagio economico e sociale.

L’obbiettivo principale di questa iniziativa è di ridurre la spesa per le famiglie in questo periodo così difficile. Il risparmio è di 20-30% della bolletta e per quanto riguarda il bonus rubinetti, lo scopo è di rinnovare i sistemi idraulici per ridurre gli sprechi di acqua.

Bonus acqua: quanto si risparmia

Il risparmio è del 50% sulle spese, massimo 100o euro sui domestici e 5000 euro sui commerciali. Invece il bonus acqua potabile riguarda l’installazione di depurazione acqua per ridurre l’uso di bottiglie di plastica. Il termine per questo di bonus è tra il 1 e il 28 febbraio dell’anno successivo alla spesa. Anche in questo caso il risparmio è di 50%.

Il bonus acqua altro non è che un’agevolazione fiscale voluta dal Ministero dell’Ambiente che prevede agevolazioni e sconti sulle bollette idriche per le famiglie che vivono in una situazione di disagio. Questi bonus sono gestiti a livello nazionale. Il bonus idrico è di competenza delle singole Regioni. I requisiti e le date di scadenza per presentare le domande per ricevere l’aiuto dipendono solo dalle Regioni.

fonte informazioneambiente.it