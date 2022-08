Bonus 200 euro esteso a settembre e ottobre, arrivano anche altri 550 euro

L’inflazione alle stelle e il caro vita hanno portato il governo alla definizione di misure specifiche di aumenti degli stipendi nel Decreto Aiuti bis: non solo decontribuzione al 2% per i lavoratori con redditi fino a 35mila euro, detassazione welfare e arretrati, ma anche estensione del bonus di 200 euro una tantum a categorie di persone prima escluse dalla misura.

Tuttavia, per i lavoratori italiani non ci sarà solo il bonus 200 euro esteso a settembre-ottobre ma per alcune categorie di dipendenti ci sarà un ulteriore aumento di 550 euro. Vediamo a chi spetta tale aumento e perché.

Bonus 200 euro esteso a settembre-ottobre

Chi prenderà ulteriori 550 euro di aumento stipendio

Il decreto legge Aiuti bis di agosto ha esteso la platea dei beneficiari del bonus di 200 euro, includendo nuove categorie di persone che erano state escluse dalla misura del primo Decreto Aiuti. Si tratta, in particolare, di:

precari della scuola;

collaboratori sportivi;

lavoratori che non hanno usufruito dello sgravio contributivo entro i primi sei mesi dell’anno perché interessati da contribuzione figurativa Inps, per esempio per cassa integrazione o per maternità.

Queste nuove categorie di persone incluse nel beneficio riceveranno i 200 euro una tantum direttamente in busta paga ad ottobre e non nel mese di settembre e senza alcuna necessità di presentare apposita domanda all’Inps.

Precisiamo che il bonus di 200 euro ad ottobre coloro che ne hanno diritto e sono:

lavoratori domestici, colf, badanti, ecc;

precettori di indennità di disoccupazione Naspi, Dis-Coll;

beneficiari di disoccupazione agricola e ex indennità Covid 2021;

collaboratori e lavoratori stagionali, che possono infatti presentare domanda fino al prossimo 31 ottobre;

lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

lavoratori autonomi privi di partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Agli aumenti legati alla decontribuzione, si aggiungono ulteriori aumenti per alcune categorie di lavoratori derivanti dal nuovo bonus di 550 euro: si tratta di una somma in più destinata solo ai lavoratori in part time ciclico.

Per avere il bonus di 550 euro i lavoratori con contratto di lavoro part time ciclico devono soddisfare specifici requisiti che sono:

non essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente;

avere nel 2021 periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane;

non essere titolari di indennità di disoccupazione Naspi;

non percepire altri trattamenti pensionistici.

Per avare il bonus di 550 euro i lavoratori part time viene devono presentare apposita domanda all’Inps previa presentazione di apposita domanda.

