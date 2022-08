Bomba d’acqua questa mattina intorno alle 3 a Napoli. Vento e pioggia scrosciante hanno provocato allagamenti e diverse chiamate ai vigili del fuoco. Forti raffiche di vento e un violento temporale con fulmini hanno interessato, la notte scorsa e nelle prime ore del mattino, tutta la Campania dove, dalla mezzanotte e fino alle 14, a esclusione di alta Irpinia e Sannio e Tanagro, e’ in vigore una allerta meteo gialla per piogge e temporali. Le condizioni meteo avverse hanno causato anche la sospensione, per circa un’ora, del traffico ferroviario sulla linea Caserta-Foggia in prossimita’ di Frasso Telesino, dove c’e’ stata la caduta di alberi sulla sede ferroviaria. La situazione, alle 7.35, e’ tornata alla normalita’ dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno liberato la linea. In diverse aree della regione si sono avuti allagamenti, rami di alberi spezzati e disagi.

Nel Salernitano, in particolare nelle zone costiere, tende divelte e qualche vetro in frantumi a causa del vento. All’inizio del corso Reginna a Maiori sono cadute le luminarie allestite in occasione della festa patronale. In Irpinia, oltre trenta gli interventi dei vigili del fuoco, tra cui, in via Ferrante ad Avellino, per il forte vento che ha divelto una copertura in lamiere di un edificio, finita su di una scuola per l’infanzia senza conseguenze perche’ vuota. Nel Sannio, sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare per alberi caduti e per la messa in sicurezza delle aree interessate.