Bolletta del gas da un milione di euro: scandalo contro la nota azienda di conserve in Campania

Gli effetti dei rincari colpiscono anche la provincia di Salerno. Un imprenditore di Buccino ha ricevuto una bolletta del gas quasi di un milione di euro. È quanto accaduto alla storica azienda “La Fiammante Pomodoro”. Nello stesso periodo dell’anno scorso, era quasi 9 volte in meno. I fatti sono denunciati sui social da Francesco Franzese, storico Ceo dell’azienda: “Mentre i nostri politici litigano per una poltrona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giungla energetica. Per lavorare 15 giorni di luglio, mi tocca pagare una bolletta di gas di 978.000,00 a fronte di circa 120.000 dello scorso anno (per 20 giorni di lavoro). Non era meglio andare al mare?”.

Insomma quasi 10 volte in più rispetto a quella del 2021 ricevuta nel medesimo periodo. È la salatissima sorpresa recapitata questo mese da Eni Plenitude alla storica azienda ‘La Fiammante Pomodoro’, realtà di eccellenza nel settore conserviero italiano con sede legale nell’area industriale di Buccino.