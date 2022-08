Blitz sotto al Vesuvio: scoperte armi e passamontagna

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cupa Vicinale Pepe nei pressi di un’area pedonale abbandonata, hanno rinvenuto una busta contenente una pistola Bruni cal.8 con 2 cartucce a salve, un accendino, due passamontagna, uno scaldacollo, e diversi indumenti di colore nero che sono finiti sequestrati.

Violenze

A San Giovanni a Teduccio, sempre a Napoli Est, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione in via Alveo Artificiale per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno trovato un uomo, in evidente agitazione, che stava minacciando verbalmente la moglie e la figlia, ma lo hanno bloccato; inoltre le vittime hanno raccontato che, come già avvenuto in diverse occasioni, l’uomo le aveva aggredite minacciandole con un coltello per futili motivi. L’uomo, un 58enne napoletano con precedenti di polizia, è arrestato per maltrattamenti in famiglia.