Oltre 50 kg di alimenti privi di tracciabilita’ alimentare sono sequestrati dai carabinieri del Nas di Napoli al termine di controlli effettuati in numerose pizzerie del centro storico del capoluogo partenopeo. I militari del Nucleo Antisofisticazione hanno accertato in una pizzeria del centro che gli alimenti da somministrare ai clienti erano tenuti in pessimo stato di conservazione; sono inoltre emerse significative carenze igieniche sanitarie. Oltre al sequestro degli alimenti, i carabinieri hanno quindi disposto la chiusura immediata di due depositi e degli spogliatoi, comminando in totale sanzioni per 12 mila euro.

Dove manca il cibo

Sono più di 30mila i bambini di età inferiore ai 15 anni a forte rischio povertà e dispersione scolastica. Lo rende noto Coldiretti Puglia a margine della donazione di pacchi alimentari al centro per l’infanzia di Annibale di Francia a Bari, in occasione della giornata internazionale della solidarietà, istituita dall’Onu nel 2005. L’associazione ricorda che è raddoppiato il numero delle famiglie in povertà relativa in Puglia, passate in un anno da 290mila a 440mila “anche a causa della crisi scatenata dalla guerra in Ucraina – afferma Coldiretti Puglia – con l’aumento dei prezzi e i rincari delle bollette energetiche.