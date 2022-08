Bimbo guida acquascooter nel Golfo di Napoli: il video è virale su TikTok

«Ci hanno segnalato l’ennesimo video, postato su TikTok, di un bambino alla guida di mezzi pericolosi. In questo caso il piccolo è alla guida di un acquascooter, secondo la denuncia, nel golfo di Napoli». Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che ha ricevuto la segnalazione da un cittadino. «Un qualcosa di assolutamente sconsiderato e scellerato, come si può rischiare la vita di un minore in questo modo senza nemmeno accorgersene e addirittura filmando e pubblicando sui social? – sottolinea – Per guidare una moto d’acqua occorre essere in possesso della patente nautica e aver quindi compiuto i 18 anni, qui sono state infrante tutte le leggi».

«E questo è solo l’ultimo di una lunga serie di video assurdi di quest’estate, dove il fenomeno dei bambini alla guida di barche o altri mezzi sembra essere diventato una moda. Lo ribadiamo da tempo, per fermare questa deriva insensata occorre punire duramente i genitori. Tolleranza zero».