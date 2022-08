Bimba napoletana di 7 anni morta in Germania: «Colpita da statua di marmo»

Una bambina napoletana di 7 anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri in Germania vittima di un incidente domestico. Ne dà notizia il Roma. Lavinia Trematerra, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi, era in hotel a Monaco di Baviera quando sarebbe stata colpita da una statua di marmo. Su Facebook lo straziante messaggio di addio della mamma: «Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita».

Nel tardo pomeriggio di ieri mentre la bimba attraversava il salone centrale dell’albergo veniva colpita da una statua di marmo. Il pronto intervento del papà, purtroppo, non serviva a salvare la piccola che, comunque, era ancora in vita. Il trasporto in ospedale era immediata ma risultava vano l’intervento dei medici tedeschi. Per il trasferimento della salma a Napoli occorrerà attendere l’autopsia della bimba.