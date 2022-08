Batteri fecali nell’acqua, arriva l’ordinanza: non si può bere né usarla in cucina

Stop all’utilizzo dell’acqua di contrada Bagnara: arriva l’ordinanza che ne vieta l’utilizzo per bere e cucinare. Un’ordinanza che arriva dopo i prelievi dell’Alto Calore che ha fatto esaminare dall’Asl di Avellino diversi campioni di acqua, riscontrando, in alcuni casi, un marcato inquinamento di origine fecale e, in altre, un’evidente contaminazione microbiologica.

E così, il vice sindaco Carmine Grasso, ha firmato l’ordinanza di carattere contingibile ed urgente con il quale ha disposto, al fine di evitare potenziali pericoli alla salute degli interessati, in via precauzionale, la sospensione dell’uso potabile dell’acqua limitatamente alle utenze ubicate in località Bagnara, fino a nuova disposizione di revoca del provvedimento.