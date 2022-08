Autobus contro compattatore dei rifiuti: paura nel cuore di Napoli

“Un bus dell’Anm in transito su piazza Dante a causa di una profonda buca nella carreggiata, secondo quanto affermato dai testimoni dell’incidente, si e’ inclinato paurosamente andando a impattare un camion dell’Asia in servizio nella stessa strada. L’impatto ha determinato la rottura dei vetri del bus che ha dovuto cosi’ interrompere la sua corsa. Tanto lo spavento tra i presenti ma, per fortuna, non risultano esserci feriti”. Lo ha reso noto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la testimonianza dell’accaduto da alcuni cittadini.

“Un episodio preoccupante che pone ancora una volta l’attenzione verso la necessita’ di una manutenzione efficiente delle strade cittadine a tutela dell’incolumita’ di automobilisti, motociclisti e passanti”.