Due ragazze di 21 anni si salvano per miracolo. La vettura sulla quale viaggiavano si è ribaltata. I vigili del fuoco di Avellino, alle 3,30 della notte appena trascorsa, sono intervenuti nel territorio del comune di Forino, sulla SP EX SS403, in contrada San Pietro, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. La macchina ha sbandato e si è ribaltata finendo fuori strada e le due ragazze a bordo di 21 anni del posto sono rimaste a lungo all’interno dell’abitacolo impossibilitata ad uscire.

Alla fine, per fortuna, non hanno subito grosse conseguenze, tanto da essere visitate sul posto dai sanitari del 118, senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.