Auto in fiamme chiusa la statale delle Puglie

La strada statale 90 «delle Puglie» è temporaneamente chiusa a Scalo di Savignano e Greci, in provincia di Avellino, in corrispondenza del km 37.7, in entrambe le direzioni, a causa di un veicolo fermo sulla carreggiata con carico incendiato. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

Altro sinistro in Campania

Lungo la strada statale 19 “delle Calabrie” e’ invece provvisoriamente chiuso al transito – in entrambe le direzioni – un tratto compreso tra il km 3,600 ed il km 3,720, ad Eboli, a causa di un incidente. Lo scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento grave di una persona. Sul posto e’ presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilita’ allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.