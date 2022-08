Quasi 1.500 le violazioni dei limiti di velocita’ in appena quattro giorni. E’ il record registrato dall’impianto autovelox installato di recente sulla strada litoranea che collega i comuni ischitani di Lacco Ameno e Casamicciola. Il dato e’ stato diffuso dalla polizia municipale del comune di Lacco Ameno che ha attivato il sistema di rilevazione il primo agosto scorso e dopo 96 ore ha scaricato i dati dell’impianto; nel tratto di strada in cui e’ attivo sono transitati oltre 68.700 veicoli nei due sensi di marcia e oltre 1.400 sono stati quelli che hanno superato il limite di 50 chilometri orari.

Un’altra strada dove i limiti di velocita’ vengono ignorati, nonostante siano fissati addirittura a 40 chilometri orari, e’ quella che collega Casamicciola a Ischia. Qui, a differenza della ex statale 270, ad aumentare il rischio di incidenti ci sono anche numerose curve e alcuni tratti non pianeggianti. Anche per questo tratto di strada sara’ installato un rilevatore di velocita’.