Assegno Unico, bonifico in arrivo – le date dei pagamenti, ci sono gli arretrati

Le famiglie italiane con figli a carico con meno di 21 anni e tutte coloro che hanno figli con disabilità riceveranno anche pere il mese di agosto il pagamento dell’Assegno Unico Universale. L’accredito, effettuato direttamente dall’INPS, avverrà direttamente sull’IBAN della carta inserito al momento della compilazione della domanda dell’assegno.

I pagamenti relativi al mese di agosto saranno erogati a tutti coloro che hanno fatto apposita domanda entro lo scorso 28 febbraio e già ricevono quindi l’assegno da svariati mesi. Chi ha fatto domanda oltre quella data dovrà controllare invece i pagamenti dei mesi arretrati. Chi invece non ha ancora ricevuto l’assegno unico su Rdc, dovrà sicuramente controllare il modello Rdc Com AU.

Assegno Unico: la data del pagamento di agosto

Anche ad agosto l’Assegno Unico spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati; ai lavoratori anche autonomi; ai disoccupati, per chi non ha alcun reddito o per coloro non percepiscono nessuna indennità INPS e ai professionisti che hanno presentato apposita domanda online sul sito dell’INPS.

I pagamenti dell’Assegno, per quanto riguarda il mese di agosto, e quindi relativo a quello di luglio, saranno effettuati dall’11 agosto e comunque entro la fine del mese solo per chi ha presentato la domanda correttamente e tempestivamente. Coloro che invece hanno presentato domanda con errori o inesattezze potrebbero ricevere il pagamento con qualche giorno di ritardo.

Per poter controllare la data di pagamento basta accedere all’App INPS o dell’App Io e verificare nella sezione Messaggi: la “Disposizione pagamento INPS”. L’INPS comunicherà, l’importo dell’assegno unico e l’oggetto del pagamento: ASSEGNO UNICO e la data di pagamento. Il pagamento può essere controllato anche sul sito dell’INPS accedendo con le proprie credenziali CIE, CNS e SPID.

A questo punto non resta che cercare sulla barra cerchi servizi: Fascicolo previdenziale del cittadino. Dopo aver cliccato sul servizio, bisogna entrare con le credenziali Inps e premere sul menu a sinistra: PRESTAZIONI E PAGAMENTI. Qui ci sarà anche la data di disponibilità, l’importo ed il mese di riferimento dell’assegno unico e universale di Agosto 2022.

fonte consumatore.com