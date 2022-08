Arriva un bonus famiglia da 300 euro: serve solo un piccolo requisito

I bonus per le famiglie sono particolarmente preziosi ma c’è un nuovo bonus da €300 che sicuramente sarà molto interessante per tanti. Questi bonus per i figli a carico oggi sono proprio i più ricercati dalle famiglie. Infatti le famiglie con i figli a carico oggi hanno grandi difficoltà andare avanti, ma i bonus a loro disposizione sono veramente pochi. Tante misure per i figli a carico infatti sono state soppresse proprio con l’arrivo dell’assegno unico.

Un bonus particolare e compatibile con AU

E’ vero che l’assegno unico mette in campo una bella cifra per le famiglie ma ha anche cancellato tutti i bonus che c’erano prima.

Questo bonus da €300 però è molto interessante perché va ad aiutare proprio le famiglie con i figli minori a carico. Oggi come oggi le famiglie sanno benissimo che i bonus cumulabili con l’assegno unico e pensati proprio per i figli a carico sono messi in campo dagli enti locali. Infatti sono gli enti locali e mettere in campo proprio quei bonus che sono più utili alle famiglie. Proprio per questo oggi i nuclei familiari italiani si sono abituati a controllare i bandi presenti sui siti del comune del della provincia e anche della Regione.

Un aiuto alle famiglie con figli per l’inclusione

Vediamo come funziona questo particolarissimo bonus da €300. Questo bonus da €300 è dedicato proprio all’attività sportiva. Si tratta di una iniziativa chiamata “sport e inclusione, la scoperta dei campioni dei Quartieri”. Questo bonus vuole incentivare lo sport da parte dei giovani. Ma soprattutto questo bonus vuole anche aiutare le famiglie che non si possono permettere di far fare l’attività sportiva ai figli. Infatti per poter richiedere questo bonus la famiglia deve avere un ISEE entro i 30.000€.

I requisiti per averlo

Oltre ad avere il bonus soltanto se sia entro i 30.000€ questo bonus è destinato unicamente alle famiglie del comune di Catania. Infatti è solo la città di Catania ad aver messo in campo questo bonus. La città di Catania ha finanziato con addirittura 1,2 milioni di euro questo bonus dedicato allo sport. I 300 euro saranno erogati in forma di voucher che la famiglia potrà spendere proprio nelle palestre, nelle scuole calcio nelle piscine, eccetera. Ma bonus del genere sono stati messi in campo anche dalla Sardegna e dalla regione Toscana. Quindi i bonus sport per i ragazzi sono una nuova tendenza per quello che riguarda le regioni italiane.

fonte investiresulweb.it