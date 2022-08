Arriva il Bonus per i papà: sarà di 800 euro al mese – A CHI SPETTA

Mancano tre firme, poi il bonus per padri in difficoltà potrà partire. Un assegno dal valore massimo di 800 euro al mese per un anno (quindi per un totale di 9.600 euro), destinato ai genitori che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento ai propri figli a causa di un calo del reddito dovuto alla pandemia da Covid-19. Il decreto attuativo è ormai pronto, con 10 milioni di euro stanziati e con le ultime modifiche apportate per renderlo più inclusivo e meno discriminatorio di come era scritto inizialmente. Il bonus, infatti, era presente già nel decreto Sostegni approvato nel maggio del 2021. Tuttavia, i tecnici lo considerarono inapplicabile.

Chi ne ha diritto

Il testo di quella prima versione si riferiva solo a chi era separato o divorziato, escludendo in questo modo le coppie di fatto. Inoltre, rischiava di far arrivare quel denaro al genitore e non direttamente ai figli che devono ricevere l’assegno di mantenimento. Bisognava, quindi, evitare il rischio che un padre in difficoltà economiche si tenesse quel bonus per sé. Riscritto per intero il testo e inseriti alcuni emendamenti, sarà firmato nei prossimi giorni dalla ministra alla Giustizia, Marta Cartabia, alle Pari opportunità e famiglia, Elena Bonetti, e dal ministro all’Economia Daniele Franco.