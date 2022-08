Tre morti è il bilancio di un drammatico incidente avvenuto ieri lungo l’autostrada A1, tra Cassino e San Vittore. Tra le vittime c’è anche un autotrasportatore di Polvica di Nola ma San Felice a Cancello, Antonio De Luca di 51 anni. Ancora in corso d’accertamento le cause dell’incidente, avvenuto nella notte, con le indagini affidate dalla polizia stradale di Cassino. Da una prima ricostruzione De Luca – nato a Nola – si è fermato per prestare soccorso ad un automobilista che aveva avuto un guasto al motore, con il veicolo che era andato in panne.

E’ sceso dal proprio mezzo per dare aiuto ed è finito travolto da un altro mezzo pesante. In seguito allo scontro sono deceduti anche i due a bordo del secondo tir, entrambi della provincia di Perugia.

La scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori è stata drammatica e per poter prestare aiuto a chi era incastrato tra le lamiere, è stato necessario l’intervento di più squadre dei Vigili del Fuoco oltre che ambulanze e medici.

Le corsie sono rimaste chiuse fino alle prime luci dell’alba ma per consentire a chi era rimasto bloccato a poche decine di metri dall’incidente, è rimasta chiusa la corsia nord e fatto defluire il traffico in senso contrario fino al casello di Cassino. Mentre chi era diretto a sud aveva l’obbligo di uscire a Cassino.