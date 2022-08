Alto Impatto a Nola: 161 persone identificate, negozi sotto torchio

Una nuova operazione di alto impatto a Nola, controlli straordinari nelle zone ma maggiore frequentazione, ovvero piazza Duomo e in corso Vitale. L’operazione è avvenuta il 13 agosto a condurla gli agenti del Commissariato di Nola e il personale della Polizia Locale. Importantissimo il supporto del Reparto Prevenzione Crimine. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 161 persone, di cui 37 con precedenti di polizia. Hanno, inoltre, controllato 6 esercizi commerciali e contestato, infine, 8 violazioni del Codice della Strada per divieto di transito in zona a traffico limitato.

Appena l’altro giorno la polizia locale elevò numerose multe per abbandono di rifiuti, mettendo così fine almeno in parte alla terribile pratica. Controlli che in tal senso non sono finiti, fanno sapere dal comando della Municipale.