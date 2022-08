Allerta a Nola e dintorni: sostanza nociva nei cosmetici

L’Agenzia delle Dogane (ADM), nell’ambito delle attivita’ antifrode, ha sventato il tentativo di frode in commercio di un rilevante quantitativo di prodotti cosmetici: profumo, gel doccia, acqua da toeletta, profumo “roll on”. I prodotti sono sequestrati e il legale rappresentante della societa’ esportatrice denunciato per tentata frode e violazione al codice al consumo. Ad agire i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 – Sezione di Nola, che hanno controllato la merce, oggetto di esportazione in Libia, per poi inviarla presso il Laboratorio di Roma per le analisi chimiche al fine di verificarne gli ingredienti e il livello di nocivita’.

Dagli esami e’ emersa la presenza di “Lilial”, sostanza che, ai sensi della normativa europea, è inserita nell’elenco di quelle “vietate nei prodotti cosmetici”. La norma UE vieta infatti dallo scorso primo marzo la commercializzazione di cosmetici contenenti la sostanza “Lilial”.