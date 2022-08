Controlli per la guida sotto l’effetto di alcol e droga in piazzale del Lauro a Meta di Sorrento. Identificate 100 persone, controllati 60 veicoli, ritirate 9 patenti e contestate 10 violazioni del codice della strada per guida proprio in stato di ebbrezza e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (con analisi condotte immediatamente sul posto). In penisola anche il pullman azzurro della Polizia di Stato con un’aula didattica itinerante per sostenere l’importanza della sicurezza.

Intanto un altro arresto per droga e controlli costanti a Caivano, dove i carabinieri stanno stanno presidiando il Parco Verde. In manette un 39enne bloccato dopo un inseguimento sulla statale 7 bis. Durante la fuga, l’uomo ha buttato un involucro dal finestrino, recuperato dai militari. Al suo interno, dosi di cocaina ed eroina. Un 55enne è stato invece arrestato per evasione.