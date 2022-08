Affitti, dalle Regioni un Bonus aggiuntivo di 1500 euro

Arriva un nuovo bonus da ben 1500 euro ed è sicuramente una gioia per le famiglie italiane che sono messe sempre più a dura prova dall’aumento del costo della vita. Questo bonus di €1500 può essere utilizzato solo per pagare l’affitto di casa. Si tratta sicuramente di un sostegno importante perché per tante famiglie italiane pagare l’affitto sta diventando sempre più difficile.

Bonus aggiuntivo sull’affitto

Il governo ha già una misura per sostenere gli affitti di casa ma questo bonus è un bonus aggiuntivo. Infatti il bonus statale per l’affitto di casa resta comunque sia attivo ed è stato anche confermato ma adesso arrivano anche 1500 euro in più. In questo periodo i bonus per le famiglie in difficoltà non sono mai troppi. La pandemia di covid ha trasformato tanti lavoratori, in lavoratori precari e l’inflazione ha reso la vita ancora più difficile. Oggi tante famiglie sono in difficoltà e quindi un aiuto proprio sulle spese dell’affitto diventa prezioso. Per richiedere questi 1500 euro in più per l’affitto bisogna avere un ISEE fino a 35 mila euro.

Bonus prezioso che copre varie mensilità

Questo bonus per l’affitto è messo in campo dalla regione Emilia Romagna ma in realtà tante regioni italiane stanno mettendo in campo bonus per gli affitti di casa ed è importante capire come funzionano questi aiuti e come beneficiarne. Per quanto riguarda il bonus dell’emilia-romagna, esso vale 1500 euro al massimo e può coprire tre mensilità di affitto.

Gli altri bonus simili

Quindi soltanto tre mensilità dell’affitto possono essere pagate con questo bonus. I 1.500 euro di bonus sono il massimo che si potrà avere e le domande vanno poste entro il 21 ottobre di quest’anno. Le domande andranno poste online autenticandosi con Spid o con le altre modalità accettate. Ma come dicevamo esistono dei bonus per gli affitti anche in Lombardia, in Puglia e nel Lazio. Queste regioni si dimostrano particolarmente sensibili riguardo la delicata questione abitativa e pubblicano sui loro siti i bandi per spiegare come accedere agli aiuti. Quindi in realtà sono tante le famiglie che possono avere l’aiuto extra oltre quello dello Stato. Sicuramente questi aiuti sono veramente preziosi in un momento particolare come questo.

fonte ilovetrading.it