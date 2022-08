Dramma a Pagani dove è morto Gennaro, un bambino che da tempo lottava con un male incurabile. Sui social gira una sua foto con Sinisa Mihajlovic che sta condividendo la stessa battaglia del piccolo volato in cielo. A dare notizia del decesso è il sindaco Lello De Prisco. “Gennaro Abbruzzese ci ha lasciato oggi dopo una lunga ed estenuante battaglia, che ha combattuto con coraggio e con la forza dei suoi cari, che fino all’ultimo con fede lo hanno sostenuto” ha scritto il primo cittadino.

“Con dolore ci stringiamo alla famiglia e preghiamo con loro. Fino alla fine, Genny non ci hai sottratto il tuo sorriso. Grazie Angelo Guerriero per l’insegnamento che ci hai lasciato con la tua giovane vita. A Dio” ha concluso De Prisco, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa del giovane cittadino.