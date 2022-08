Si è presentato all’ospedale dei Pellegrini stanotte, ferito con colpi d’arma da taglio da un aggressore: si tratta di un 35enne del Borgo Sant’Antonio abate, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha riferito ai carabinieri di essere stato ferito da uno sconosciuto. Ha lesioni al deltoide sinistro e alla clavicola sinistra guaribili in 12 giorni. Tutto sarebbe avvenuto nel corso di una lite scoppiata in strada, per motivi ancora da chiarire, nel quartiere San Lorenzo.

I carabinieri della compagnia Stella hanno identificato e denunciato l’uomo che avrebbe verosimilmente ferito il 35enne. Si tratta di un 22enne del borgo Sant’Antonio Abate, già noto alle forze dell’ordine e aggressore nella lite.