Abusi edilizi a San Giuseppe Vesuviano, due sequestri: c’è anche una palestra

Tour de force della Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano in questi caldi giorni di agosto sul fronte del contrasto all’abusivismo edilizio. Nel corso dei controlli, gli agenti diretti dal Comandante Ten. Col. Fabrizio Palladino hanno scoperto, in periferia, la realizzazione di un immobile abusivo della superficie di circa 250 mq che era destinato, presumibilmente ad ospitare una futura attività di palestra. Poche ore dopo, questa volta in zona centralissima, la Polizia Municipale ha individuato la realizzazione di un altro immobile della superficie di circa 90 mq su un terreno situato nella parte retrostante di un esercizio commerciale, molto probabilmente destinato all’ampliamento della stessa attività ovvero a scopi residenziali.

Entrambi gli immobili, realizzati senza permesso di costruire e in barba alle normative sulla tutela del paesaggio, sono quindi posti sotto sequestro ed affidati in custodia giudiziaria ai rispettivi proprietari i quali sono finiti denunciati all’Autorità Giudiziaria.