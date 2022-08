A16, altre tre auto a fuoco nello stesso tratto: paura e code

Tre auto a fuoco tra la giornata del 14 agosto e ferragosto nello stesso tratto dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. Gli incendi si sono verificati tra Baiano e Avellino, nel territorio di Monteforte Irpino. Anche oggi una vettura è stata divorata completamente dalle fiamme. In salvo un’intera famiglia che stava andando in vacanza. Sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione Avellino Ovest, guidati dell’ispettore Oreste Bruno. Lungo il tratto si sono formate lungo code fino a due chilometri in direzione Avellino. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno messo in sicurezza l’area.

Insomma continuano gli incendi di auto e di altri veicoli in quel punto dell’autostrada. Accade troppo spesso e sempre nello stesso tratto. Difficile a questo punto credere si tratti soltanto di una casualità.