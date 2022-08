A 21 anni sull’asfalto priva di sensi: aperta un’inchiesta

Trovata sull’asfalto e priva di sensi. All’alba una ragazza trovata da alcuni passanti distesa sulle strisce pedonali. Erano le 4,45 e si presume che la giovane donna sia finita investita da un pirata della strada, poi fuggito. La vittima, di 21 anni, è soccorsa a via Castellammare a Gragnano, a pochi metri dal pastificio De Martino. I testimoni hanno chiesto aiuto. Sul posto un’ambulanza che ha portato la ragazza al pronto soccorso dell’ospedale stabiese e i carabinieri di Castellammare. I medici del San Leonardo stanno in queste ore effettuando tutti gli esami per verificare le sue condizioni di salute, la ventunenne non è in pericolo di vita.

Ricostruita in parte la vicenda, manca agli investigatori il tassello più importante. La ragazza stava andando lavoro al supermercato di cui è dipendente, ma si tratta di capire cosa le sia accaduto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Indagano i carabinieri di Castellammare che stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza. L’uomo, che non ha prestato soccorso (e sarà accusato di omissione) forse pensava di aver ucciso la donna.