Siamo a Nola dove l’area commerciale aperta nel 2007 nel comprensorio dell’Interporto, ritorna alla sua originaria vocazione. Secondo il concept di Renzo Piano si trasforma in un’opera monumentale per impatto architettonico. Per innovatività della proposta artistica e culturale che caratterizza la seconda vita della piazza. La Container Arena, ha un nome: Eutòpia. Dal termine greco che identifica un posto ideale, ed è destinata ad accogliere spettacoli e grandi eventi.

Il primo show, Wonder, in programmazione da ieri, 13 luglio, è il risultato di una collaborazione creativa internazionale che ha messo insieme 20 artisti tra cui Andrew Quinn, che ha lavorato agli effetti digitali per film come “The Matrix” e Pietro Walker, le cui opere sono apparse in eventi di livello mondiale come il Burning Men e Glastonbury.

Gli show

In aggiunta a ciò, sotto direzione musicale del Maestro Raffaele Cardone (Aria Ferma di Sorrentino – 11 nomination al festival di Venezia) si sono esibite l’Orchestra Sinfonica di Kyiv diretta da Luigi Gaggero e i solisti della National Presidential Orchestra, i cui suoni sono stati sapientemente mixati e campionati con i rumori della guerra.

Wonder, scritto e diretto da Marco Cisaria e Michela Belli, porta in scena un messaggio emozionale che parla di meraviglia. E’ un’esperienza sensoriale, un viaggio futuristico che coinvolge il pubblico in modo totalizzante e immersivo. Un mix sapiente di luci, suoni, immagini pervadono ogni singolo spettatore, proiettandolo in un flusso di pensieri e sentimenti.

Lo show immersivo sarà riprodotto più volte al giorno, fra le 18,30 e le 21,30, e sarà fruibile gratuitamente.

Gli spazi

La Container Arena – Eutòpia non è solo questo: se la parte centrale è destinata a spettacoli ed eventi, gli oltre 1.700mq che ne costituiscono il “guscio” sono un museo dinamico di Urban Art dove artisti internazionali e locali, diretti da Foll.ia* e guidati da un filo conduttore comune, si esibiranno nel tempo, sovrapponendo, le proprie opere per sperimentare nuove forme d’arte “sospesa”. Ad inaugurare la parte artistica sono oggi i lavori del duo francese Tito/Mulk, e dello street artist ukraino Alex Maksiov, che hanno realizzato due dipinti ispirati alla ricerca contemporanea di “Meraviglia”.

“Eutòpia è un progetto destinato ed essere unico nel suo genere – spiegano i fondatori di Foll.ia – e non solo per i numeri ambiziosi che caratterizzano gli spazi e le installazioni. È un ambiente ideale e reale che sveste l’anima commerciale di Vulcano Buono per trasformarlo in un polo d’attrazione sociale e culturale. Chi viene qui non cerca più soltanto un’esperienza di shopping. Chi arriva nella nuova piazza è attratto da un palinsesto artistico-culturale aperto e gratuito, sempre fruibile e in continua evoluzione. E tutto questo esiste grazie alla lungimiranza delle attività commerciali che, insieme, hanno investito in un concept che non ha precedenti, trasformando uno spazio vuoto in un monumento polifunzionale e sostenibile”.