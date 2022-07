Venti sindaci vogliono indagini sui roghi della Terra dei Fuochi: c’è l’esposto

Una ventina di sindaci del Casertano e del Napoletano ritengono che ci sia una strategia mirata allo smaltimento criminale dei rifiuti. Così come dietro i roghi ripetuti sui loro territorio. Per questo presenteranno una denuncia alla Procura di Napoli Nord. Domani sera alle ore 19, a Lusciano presso il Palazzo Ducale. Tutti ospiti del primo cittadino Nicola Esposito, i sindaci dell’Agro Aversano e delle zona del napoletano, si incontreranno, assieme ai comitati ambientalisti. Si vedranno per sottoscrivere tutti assieme un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord e di Napoli ed ad altre Autorità, per chiedere indagini sul tema della “Terra dei Fuochi”.

“Nonostante gli sforzi profusi – dicono i sindaci – nel corso degli anni per contrastare il doloroso e triste fenomeno di roghi dolosi di rifiuti, senz’altro pericolosi e nocivi, nei comuni insistenti nell’area Nord Napoli ed a Sud di Caserta, il fenomeno non si è arrestato.

E’ di tutta evidenza che dietro questo fenomeno criminale si nasconde un mercato illegale di smaltimento dei rifiuti”. L’esposto sarà sottoscritto anche dal Vescovo della Diocesi di Aversa Angelo Spinillo.