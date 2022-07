Vasto incendio a Capodimonte, canadair in azione

Un vasto incendio e’ divampato nel vallone di San Rocco, a Napoli, in un’area compresa tra Capodimonte e Miano, nell’area nord della citta’. Le fiamme hanno attaccato sterpaglie e vegetazione ma non hanno riguardato il vicino bosco di Capodimonte, uno dei polmoni verdi della citta’. Gia’ dal primo pomeriggio – l’incendio e’ scoppiato poco dopo le 14 – sono accorse sul posto quattro squadre dei vigili del posto con vari automezzi, coadiuvati nell’azione di spegnimento da due canadair (che hanno prelevato l’acqua dal molo Beverello, attraversando a bassa quota il centro cittadino per tutto il pomeriggio) e tre elicotteri.

L’incendio non e’ ancora stato domato del tutto, tuttavia – si apprende dai vigili di Napoli – e’ stato contenuto e si va verso una soluzione positiva. L’opera dei pompieri e’ stata complicata dalla difficolta’ ad accedere nella zona interessata dalle fiamme a causa delle strade strette e sterrate. Fondamentale, pertanto, e’ risultato l’ausilio dei mezzi aerei per venire a capo dell’incendio. Non risultano coinvolte abitazioni. Indagini sono in corso per accertare la natura del rogo.