Vaiolo Scimmie, famiglia in isolamento nel Napoletano. Altri casi in Campania

Intera famiglia in isolamento a Caivano, nel Napoletano, per il vaiolo delle scimmie. Il primo caso nel Napoletano, dunque tutta la famiglia resta in quarantena. I contagi di monkeypox continuano a crescere: “In poco più di due mesi l’epidemia globale di Vaiolo delle scimmie in paesi non endemici è arrivata a più di 15.000 casi, di cui oltre due terzi segnalati nella regione europea dell’Oms. Il 23 luglio scorso il direttore generale dell’Oms- si legge nel sito dell’Organizzazione mondiale della sanità- ha stabilito che questo focolaio multinazionale costituisce un’emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale, il più alto livello di allerta ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale”.

Primo caso di Vaiolo delle scimmie anche nel Casertano. Si tratta di un italiano che lavora nella base Us Navy di Gricignano d’Aversa e che nelle scorse settimane avrebbe effettuato un viaggio in Africa e che avrebbe manifestato qualche sintomo al ritorno a lavoro. La positivita’ è accertata dall’ospedale Cotugno di Napoli il 18 luglio scorso. Da informazioni che l’Asl di Caserta ha ricevuto dal responsabile medico della base Us Navy, e’ emerso che il paziente sta migliorando ed e’ in isolamento presso il presidio sanitario della base statunitense.