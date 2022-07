Inaugurazione del cantiere di via Stella a Nola, dove sara’ realizzata la sede dell’Universita’ degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, interamente finanziata dall’Ateneo. A dare il via simbolico ai lavori la Parthenope con il Rettore Alberto Carotenuto ed il Prorettore alla Didattica ed agli Affari Istituzionali Antonio Garofalo. Anchw il Sindaco della citta’ Carlo Buonauro e la VIM srl. In occasione dell’incontro presentato anche il progetto per la riqualificazione dell’area attualmente denominata ‘casermette’. Qui sara’ realizzato un centro di ricerca e sviluppo che ospitera’ le innovative “pipenet”, moderna applicazione per il trasporto di merci sottovuoto.

Strutture che, una volta ultimate, sostituiranno le destinazioni transitorie che attualmente sono utilizzate dall’Ateneo. L’Auditorium di Rione Gescal, il seminario vescovile, il cinema Savoia, ‘sedi comunque altamente adatte ad ospitare la formazione universitaria – ha sottolineato il Rettore Carotenuto – oggi tutte le strutture universitarie devono essere realizzate rispettando standard elevati di qualita”. ‘Investimenti importanti per i quali speriamo di avere ampie risposte dal territorio – hanno sottolineato Carotenuto e Garofalo (che subentrera’ alla carica di Rettore dal mese di novembre) che hanno presentato i nuovi corsi attivati. Al corso di Laurea in Economia e Management, si affiancano Scienze Motorie, Ingegneria per la Cybersecurity. Torna anche la laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, sospesa nel 2010′.

‘Uno scambio reciproco – a parere del sindaco Carlo Buonauro – con un arricchimento sociale, culturale ed occupazionale per il territorio ed un ampliamento della propria rete per l’Universita’. Una occasione di crescita di significativa importanza’