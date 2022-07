Ufficiale il nuovo Bonus Spesa: fino a 650 euro

Le famiglie stanno patendo con durezza questa dura crisi: sempre di più quelle che non riescono ad andare avanti. Ma ora arriva uno strumento di aiuto importante per gli acquisti fondamentali degli ISEE bassi. Vediamo questo aiuto fondamentale e come ottenerlo per chi ha diritto.

Un aiuto fondamentale perchè troppi non ce la fanno

Prima di vedere questo aiuto sociale da 650 euro è importante sottolineare come le famiglie in difficoltà grave siano sempre di più. Ormai le famiglie si organizzano nelle loro città e online per formare gruppi per la richiesta del Reddito di Base Universale e la speranza è che arrivi presto. La rabbia cresce per il ritardo nell’approvazione di questa riforma radicale. Ma il Governo per gli Isee bassi mette comunque a disposizione un aiuto prezioso. Questo aiuto è erogato dal governo tramite i comuni. Vediamo come funziona.

Come chiedere questo aiuto per i beni di prima necessità

Il Governo eroga ad ogni comune italiano una determinata cifra da sperdere proprio nei confronti delle famiglie più in difficoltà. Dunque sarà ogni comune a stabilire quale cifra erogare concretamente alla famiglia e quante famiglie potranno beneficiarne. Ci sono comuni che preferiscono dare i cifre più basse a più famiglie, mentre altri che vogliono concentrare gli aiuti sulle famiglie più in difficoltà. Per capire i paletti per la richiesta dei buoni spesa bisogna consultare il bando presente sul sito del proprio comune. Facendo così si potrà capire come rientrare nei paletti per richiedere il buono spesa e a che cifra si ha diritto concretamente.

Come si chiede

Non c’è incompatibilità tra buoni spesa, carta acquisti e reddito di cittadinanza. Dunque le tre misure possono essere richieste insieme se ci sono i requisiti. Con i buoni spesa si potranno fare gli acquisti più fondamentali per la famiglia. Dunque si potrà acquistare il cibo, le medicine ed i beni di prima necessità. Ma la tensione nel paese sale ed il disagio sociale anche. La vende pretende il Reddito di Base e le petizioni online e dal vivo ormai sono tante per avere questo aiuto risolutivo per tutti.

