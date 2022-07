Ufficiale il nuovo Bonus da 600 euro: chi può richiederlo ed a cosa serve

È finalmente arrivato il bonus da 600 euro, non aspettare e corri subito a fare richiesta: ecco qui tutti i dettagli. In queste settimane, abbiamo tanto parlato del bonus “una tantum” di 200 euro che arriverà a moltissimi cittadini proprio in questi giorni. Ma c’è un’altra bella notizia per tutti e si tratta di un bonus che supera ben oltre questa cifra. Si parla infatti di ben 600 euro, ma che può arrivare anche fino a 800 euro. Una news davvero importante e che mette un po’ di speranza nel cuore di tutti. Infatti, in questo periodo tantissime famiglie si trovano in difficoltà.

Se la prima causa del crollo dell’economia italiana era il Covid, adesso abbiamo altri problemi dovuti alla guerra in atto tra Russia e Ucraina. Questo terribile conflitto, oltre a provocare gravi perdite di vite umane, sta anche incidendo moltissimo sui prezzi delle utenze, del carburante e dei beni di prima necessità. Come se tutto ciò non bastasse, ora c’è anche il problema della siccità che sta distruggendo i raccolti estivi. Insomma, siamo in un mare di guai e, in questo momento così delicato, il Governo ha annunciato questo nuovo bonus. Vediamo subito tutti i dettagli in merito.

Il bonus che arriva proprio al momento giusto: ecco come avere dai 600 agli 800 euro

Proprio in virtù dei recenti rincari, anche di quello della spesa, il Governo ha deciso di rinnovare il Bonus Spesa. Così come quelli precedentemente messi a disposizione, anche in questo caso sono i Comuni ad erogare i buoni alle varie famiglie che hanno i requisiti per averli.

Il budget di ogni Comune per il Bonus Spesa è diverso dall’altro così come anche i requisiti per ottenere l’aiuto economico. Infatti, sarà onere dei Comuni stabilire i requisiti per avere il bonus e di pubblicare il bando sul proprio sito ufficiale. Con tutta probabilità, per avere l’aiuto economico, dovrai presentare l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Questo documento è fondamentale in quanto attesta il reddito annuo tuo e della tua eventuale famiglia. Quindi, se non hai quello aggiornato, ti consiglio di recarti al più presto ad un CAF o ad un patronato e richiederlo. Non ti resta che informarti presso il tuo Comune di residenza per conoscere le date di rilascio del bando, i requisiti e le modalità per fare richiesta.

fonte attualita.tuttogratis.it