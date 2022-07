Il bonus donna 2022 prevede uno sgravio fiscale del 100% sul pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 6.000 euro all’anno.

Il contributo potrà essere utilizzato per l’assunzione con:

contratto a tempo determinato;

contratto a tempo indeterminato;

trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto;

proroga di un contratto a tempo determinato.

Si potrà richiedere anche per un’assunzione part-time e per i contratti di somministrazione, mentre sono esclusi i lavori intermittenti, occasionali e i contratti di apprendistato.

Durata bonus donne 2022 e cumulabilità

Il beneficio potrà avere una durata di:

12 mesi, per i contratti a tempo determinato (anche nel caso di proroga di un contratto già esistente);

18 mesi, per i contratti a tempo indeterminato o per la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

Il bonus assunzione donne 2022 è cumulabile con eventuali altri esoneri che non prevedono il divieto di cumulo. Non è per esempio cumulabile con il bonus lavoro giovani.

Come si richiede il bonus donne 2022?

Il bonus donne 2022 potrà essere richiesto dal datore di lavoro direttamente sul sito dell’INPS, utilizzando il modulo 92-2012 presente nel Cassetto Previdenziale.

Chi ha già inviato tale modulo per richiedere l’esonero 50% previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, non dovrà presentare una nuova domanda.

Bonus donne 2022 – Domande frequenti