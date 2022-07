Ignoti rimuovono lo striscione dedicato a Maurizio Cerrato, l’uomo di Torre Annunziata barbaramente assassinato al culmine di un raid organizzato ai suoi danni solo perché avevo difeso la figlia, a sua volta aggredita per avere parcheggiato l’auto su un posto in strada occupato da una sedia. Pronta la relazione del comitato di liberazione dalla camorra-area sud Napoli: «Lo rimetteremo. – annunciano i rappresentati del comitato- Mercoledì 27 luglio infatti alle 18 risponderemo con la mobilitazione – affermano- a chi con la solita arroganza, sopraffazione e violenza ha deliberatamente rimosso, piegato e messo da parte lo striscione con l’immagine del volto di Maurizio Cerrato, dove si chiede giustizia e verità».

«Sembra – proseguono dal comitato – che a qualcuno infastidisca la presenza dello striscione nei pressi del tribunale, dove è in corso uno dei processi. La storia di Maurizio Cerrato e lo striscione appartiene a tutti, è un simbolo di rivolta contro la sub-cultura camorrista e ci chiama a reagire». Mercoledì 27 luglio nei pressi della strada che segue l’uscita dello svincolo dell’autostrada Torre Annunziata Nord il comitato, insieme a Tania Sorrentino, la vedova di Maurizio Cerrato, il senatore Sandro Ruotolo, associazioni e altri comitati sarà dunque nuovamente sistemato lo striscione: «Per ribadire – concludono i promotori dell’iniziativa – e gridare che non abbiamo paura e nulla fermerà il corso della giustizia e la forza della verità per Maurizio Cerrato».