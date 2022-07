Un uomo di 45 anni arrestato dai carabinieri a Forio di Ischia. Ubriaco, aveva minacciato di incendiare le auto in sosta e poi si e’ scagliato contro i militari, che hanno riportato lievi escoriazioni. Tutto e’ successo oggi intorno alle 6, quando i carabinieri della stazione di Forio sono intervenuti per la richiesta di aiuto da parte di una donna. Il suo compagno, un uomo del posto e gia’ noto alle forze dell’ordine, era ubriaco, violento e pericoloso. I carabinieri lo rintracciano a Serrara Fontana: il 45enne, in chiaro stato di agitazione, barcolla, cade a terra, urla e minaccia di voler incendiare le auto in sosta. Aveva gia’ danneggiato uno scooter e delle fioriere.

I militari dell’Arma cercano di calmarlo ma lui gli si scaglia contro. Alla fine viene arrestato: dovra’ rispondere di resistenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Ora e’ in attesa di giudizio in ospedale, dove e’ vigilato. Per i carabinieri, ferite giudicate guaribili in un paio di giorni.